كورونا يكبد الخطوط الجوية الإسكندنافية 242 مليون دولار خسائر

ذكرت الخطوط الجوية الإسكندنافية (اس ايه اس) اليوم الخميس، أن صافي خسائر الربع الأول زادت مقارنة بعام سابق وسط قيود السفر الجوي وغيرها من التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا.وبلغ صافي خسائر الشركة في الثلاثة أشهر التي انتهت في يناير ملياري كرونة (242 مليون دولار)، مقارنة بصافي خسارة بلغ 861 مليون كرونة في نفس الفترة قبل عام.وتراجعت العائدات بواقع ثلاثة أرباع على أساس سنوي لتصل إلى 2.28 مليار كرونة.وقال الرئيس التنفيذي للشركة ريكارد جوستافسون: "أدت الزيادة في عدد حالات الإصابة بكورونا إلى تشديد قيود السفر، وما نجم عنه من تقلص الطلب خلال الربع وتوقف التعافي لصناعة السفر برمتها".