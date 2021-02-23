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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تعرف على تردد السعودية الرياضية 1 نايل سات

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 09:55 م
السعودية الرياضية
السعودية الرياضية
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يبحث الكثير من عشاق كرة القدم عن تردد قناة السعودية الرياضية 1 ، لمتابعة مباريات كرة القدم في الدوريات المختلفة، ومباريات كأس ملك إسبانيا والدوري السعودي، التي تُقام بدون حضور الجمهور، حيث تلتزم اتحادات كرة القدم خلال تلك الفترة بالإجراءات الاحترازية الوقائية والقواعد الصحية المتبعة، لضمان سلامة الجميع من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وتقدم "الدستور" لقراءها خطوات ضبط تردد قناة السعودية الرياضية على الأقمار الصناعية المختلفة، مثل النايل سات وعرب سات وغيرهم، الناقلة للمباريات في مختلف الدوريات الأوروبية والعربية.


 تردد السعودية الرياضية 1

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات

تردد القناة السعودية الرياضية على عرب سات 12149

استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56.

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات

تردد القناة السعودية الرياضية على نايل سات 

هو 12284

استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56.

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات

تردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات هو 12015

استقطاب أفقي وعمودي

معدل الترميز 27500

معامل التصحيح فهو 56 89.

خطة قنوات السعودية الرياضية


تعمل قنوات السعودية الرياضية على تنمية الشباب وتحفيزه للمشاركة في المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهي، حيث تم بث القناة منذ ما يقرب من 20 عام بنقل الدوري السعودي للمحترفين وبرامج جديدة بإشراف الهيئة العامة للرياضة.


الدوريات التي تنقلها قناة السعودية الرياضية


تنقل القناة السعودية الرياضية جميع مسابقات كرة القدم في المملكة، بداية من دوري المحترفين السعودي، ومرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي، وانتهاءً بجميع بطولات الأعمار السنية السعودية.

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أذاعت القنوات أيضًا بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وعلى الصعيد الأوروبي أذاعت مباريات كأس ملك إسبانيا موسم 2019-2020 وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني 2019.

الحقوق التي تملكها القناة حاليًا

دوري المحترفين السعودي
دوري الدرجة الأولى السعودي
كأس السوبر السعودي
كأس خادم الحرمين الشريفين
كأس العرب للأندية الأبطال (الدور التمهيدي الثاني)
بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.
سباقات الخيل.
ألعاب الإلكترونية
كأس ملك اسبانيا
كأس السوبر الإيطالي
كأس السوبر الإسباني
البطولة الرمضانية

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