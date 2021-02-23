تعرف على تردد السعودية الرياضية 1 نايل سات

خطة قنوات السعودية الرياضية

الدوريات التي تنقلها قناة السعودية الرياضية

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أذاعت القنوات أيضًا بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وعلى الصعيد الأوروبي أذاعت مباريات كأس ملك إسبانيا موسم 2019-2020 وكأس السوبر الإيطالي وكأس السوبر الإسباني 2019.



الحقوق التي تملكها القناة حاليًا



دوري المحترفين السعودي

دوري الدرجة الأولى السعودي

كأس السوبر السعودي

كأس خادم الحرمين الشريفين

كأس العرب للأندية الأبطال (الدور التمهيدي الثاني)

بطولات الفئات السنية السعودية لكرة القدم.

سباقات الخيل.

ألعاب الإلكترونية

كأس ملك اسبانيا

كأس السوبر الإيطالي

كأس السوبر الإسباني

البطولة الرمضانية

هو 12284استقطاب أفقي وعموديمعدل الترميز 27500معامل التصحيح فهو 56.تردد القناة السعودية الرياضية على ياه ساتتردد القناة السعودية الرياضية على ياه سات هو 12015استقطاب أفقي وعموديمعدل الترميز 27500معامل التصحيح فهو 56 89.تعمل قنوات السعودية الرياضية على تنمية الشباب وتحفيزه للمشاركة في المنافسات الرياضية والثقافية والعلمية والترفيهي، حيث تم بث القناة منذ ما يقرب من 20 عام بنقل الدوري السعودي للمحترفين وبرامج جديدة بإشراف الهيئة العامة للرياضة.تنقل القناة السعودية الرياضية جميع مسابقات كرة القدم في المملكة، بداية من دوري المحترفين السعودي، ومرورًا بكأس خادم الحرمين الشريفين وكأس السوبر السعودي ودوري الدرجة الأولى السعودي، وانتهاءً بجميع بطولات الأعمار السنية السعودية.