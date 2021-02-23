تاريخ 3D.. «حمودة» يستثمر القاهرة التاريخية في أعماله الفنية (فيديو)

"الزمن القديم بالثري دي"، فكرة سعى لها أيمن حمودة مصمم لوحات الديكوباج والكولاج الذي ترك عمله بالسياحة وقرر أن ينمي موهبته التي ورثها عن والده، وقرر تنفيذ مشروع يعمل به الكثير من أفراد أسرته عن طريق معرض "ديارنا" الذي يشارك به للمرة الخامسة على التوالي.يقول أيمن حمودة لـ"الدستور" إنه منذ عام 2011 وهو يفكر بتطوير موهبة والده بالديكوباج وبدأ بالعمل معه بعد تركه لمهنة السياحة واتقن عمل المجسمات المتنوعة من الديكوباج التي تُعلق كلوحات على جدران المنازل، وبدأت بقية الأسرة بالمشاركة حتى تحول لعمل فني أسري جماعي.وأكد حمودة أن والده أول من كان يهوى الديكوباج ثم انتقلت الموهبة لبقية أفراد الأسرة حتى اتخذوها مهنة بعدما نالت أعمالهم إعجاب الجميع، ويصف حمودة أسرته بأنهم "كونه فريق عمل متكامل"، وأوضح أيمن أن فنه الذي يوصفه بالمختلف بدأ في بالانتشار في عام 2017 بعدما شارك بمعرض ديارنا للمرة الأولى، حيث استطاع أن يكبر مشروعه عن طريق المعرض، كما أنه شارك في معارض خارج مصر بالعديد من الدول.الفنان أيمن حمودة بدأ في التجديد بالفن من خلال وضع بصمته الخاصة، وجمع بين الزمن القديم وفكرة المجسمات و"الثري دي"، تلك التي توحي بدخول الناظر بعينه للمشهد، ويحرص أيمن على أن يجسد في قطعه الفنية فترة تاريخية معينة عاشتها القاهرة الفاطمية، وذلك نظرا لانتسابه لمنطقة السيدة زينب التي تعد من مناطق القاهرة القديمة التي لاتزال تحتفظ بطابعها التاريخي الأصيل.الجدير بالذكر أن معرض ديارنا للحرف اليدوية 2021 أقيم بداية من 15 فبراير في دورته الـ61 بكايرو فيستيفال سيتي مول بالقاهرة الجديدة، تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي، ويضم هذا العام أكثر من 300 عارض وسط حضور مجموعة كبيرة من فناني المنتجات اليدوية.