أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، بأن 4 مقاتلات يونانية تقترب من سفينة أبحاث تركية شمال بحر إيجة.وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قد اتهمت اليونان بالاستمرار في ممارسة كثير من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجه، بدءًا من المناورات وحتى مهام الغواصات منذ عودة المحادثات الاستكشافية بين البلدين في 25 يناير الماضي.وقالت المصادر ردًا على إعلان اليونان رفضها بدء سفينة الأبحاث التركية «تشيشمه» عمليات المسح الهيدروغرافي داخل المياه الدولية في شمال بحر إيجه في 18 فبراير الحالي، واعتبارها «تصرفًا لا يسهل تحسين العلاقات بين البلدين»، إن سفينة «تشيشمه» ستواصل عملها في المنطقة حتى 2 مارس المقبل، ضمن برنامج سنوي مخطط له، وإن الأعمال التي تقوم بها لا تشمل قاع البحر، وتجري بما يتوافق تمامًا مع اتفاقية برن الموقعة عام 1976.