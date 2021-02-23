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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

4 مقاتلات يونانية تقترب من سفينة أبحاث تركية شمال بحر إيجة

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 02:35 م
جريدة الدستور
مروة عنبر
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أفادت قناة العربية في نبأ عاجل لها قبل قليل، نقلا عن وسائل إعلام تركية، بأن 4 مقاتلات يونانية تقترب من سفينة أبحاث تركية شمال بحر إيجة.

وكانت مصادر في وزارة الدفاع التركية، قد اتهمت اليونان بالاستمرار في ممارسة كثير من الأنشطة لتصعيد التوتر في بحر إيجه، بدءًا من المناورات وحتى مهام الغواصات منذ عودة المحادثات الاستكشافية بين البلدين في 25 يناير الماضي.

وقالت المصادر ردًا على إعلان اليونان رفضها بدء سفينة الأبحاث التركية «تشيشمه» عمليات المسح الهيدروغرافي داخل المياه الدولية في شمال بحر إيجه في 18 فبراير الحالي، واعتبارها «تصرفًا لا يسهل تحسين العلاقات بين البلدين»، إن سفينة «تشيشمه» ستواصل عملها في المنطقة حتى 2 مارس المقبل، ضمن برنامج سنوي مخطط له، وإن الأعمال التي تقوم بها لا تشمل قاع البحر، وتجري بما يتوافق تمامًا مع اتفاقية برن الموقعة عام 1976.

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