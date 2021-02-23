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الثلاثاء 23 فبراير 2021 الموافق 11 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سفيرنا بالكويت: الأمن الخليجي في عمق سياسة الأمن القومي المصري

الثلاثاء 23/فبراير/2021 - 01:08 م
طارق القوني
طارق القوني
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أكد سفير جمهورية مصر العربية لدى الكويت السفير طارق القوني أن ثوابت سياسة الأمن القومي المصري تمتد تاريخيا إلى محيطها العربي والأفريقي، مشددا على أن الأمن الخليجي يأتي في عمق هذه السياسة الثابتة.

وأعرب السفير المصري -في حوار لجريدة الأنباء الكويتية اليوم الثلاثاء، بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الوطني الـ60 لاستقلال الكويت وعيد التحرير الـ 30- عن تمنياته لدولة الكويت الشقيقة وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، مشيدا بالخطى الواثقة التي حققتها الكويت منذ استقلالها في بناء الدولة وتنميتها في جميع المجالات.

وأضاف أن ما أثبتته العقود السابقة من عمق ومتانة العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وتلاحم شعبيهما في مواجهة مختلف التحديات المشتركة، مؤكدا عمق العلاقات المصرية ـ الكويتية في مختلف المجالات، وعدم انحصارها في علاقات سياسية أو اقتصادية.

وأوضح أن العلاقة بين البلدين تمتد إلى العلاقات الثقافية والتعليمية وغيرها، قائلا "إن الكويت لطالما كانت ترى في مصر بعدها الاستراتيجي والثقافي، فكانت مصر وجهة الكويتيين الراغبين في الارتباط بالميراث الحضاري والثقافي المصري والتعلم في جامعات مصر، إحساسا منهم بالقرب والمودة التي يحتضن بها الشعب المصري أبناء الكويت، تماما كما تحتضن الكويت أبناء مصر".

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