أحفاد الجاليات الأجنبية فى «وطن بالاختيار» بأوبرا الإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلًا فنيًا لنادى سينما أوبرا الإسكندرية يوم الجمعة المقبل، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساءً، حيث يتم عرض الفيلم الوثائقى "وطن بالاختيار"، من إخراج حنان راضى، وبالتعاون مع المركز القومى للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسى، وذلك على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.يوثق الفيلم الذى أنتجته الهيئة الوطنية للإعلام حياة مواطنين مصريين من أصول يونانية وإيطالية يعيشون فى مدينة الإسكندرية ويقدم وجهة نظر مختلفة عن المدينة الساحلية فى جولته بالمناطق الأثرية والأحياء القديمة، واستعراض المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز.الموسيقى التصويرية للفيلم للمؤلف الموسيقى الدكتور أحمد عاطف، ومدير التصوير بولا طلعت، ويعقب عرض الفيلم ندوة فنية يديرها الناقد السينمائى أحمد عسر ويشارك فيها مخرجة الفيلم والمؤلف الموسيقى.يشار إلى أنه تم إدراج نادى سينما أوبرا الإسكندرية ضمن برنامج أنشطة دار الأوبرا المصرية خلال الموسم الفنى لعامى 2018-2019 بتوجيهات من الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة بهدف تعزيز القيم الإيجابية من خلال الأفلام التى تعبر عن الواقع وتساهم فى بناء وتكوين الشخصية وتحافظ على الهوية، حيث أن الإقبال الجماهيرى خلال عروض نادى السينما خلال المواسم الفنية السابقة وخاصة من الشباب يرسخ دور الثقافة فى استثمار الطاقات البشرية لنشر الوعى فى المجتمع.