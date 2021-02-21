رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

على مدار 7 سنوات.. نائب إزمير يستولي على جميع مناقصات بلدية تابعة لحزب أردوغان

الأحد 21/فبراير/2021 - 01:43 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
طباعة
كشفت صحف تركية معارضة، على استحواذ جديد من قبل أعضاء ونواب حزب العدالة والتنية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان على المناقصات العامة في البلاد.

وذكر موقع كي ار تي فى تقرير حول فوز شركة نائب مدينة إزمير عن حزب العدالة والتنمية ورجل الأعمال الذي ترعرع بمدينة ريزة، سليمان ماميش أوغلو، على جميع مناقصات الأغذية والمشروبات التي تعرضها بلدية باهتشلي أفلار والتابعة أيضا لحزب العدالة والتنمية على مدار 7 سنوات، اعتبارا من عام 2014.

وحصلت شركة ماميش أوغلو بثلاث مناقصات للغذاء والمشروبات بقيمة 4 مليون و246 ألأف و900 ليرة تركية، بتاريخ 19 فبراير الماضي، وقد تم توقيع عقد شراكة لمدة سنة أخرى بين البلدية والشركة.

كما فازت شركة النائب بمناقصة الأغذية والمشروبات لعام 2020 مقابل 3 ملايين و398 ألف و500 ليرة تركية، وفي عام 2019 حصلت على مناقصة بقيمة 3 مليون 360 ألف ليرة تركية، وفي عام 2018 بلغت قيمة المناقصة مليون و793 ألف ليرة تركية، إضافة إلى مناقصة أخرى في عام 2017 بقيمة 774 ألف و400 ليرة تركية، وكذلك مناقصة عام 2016 بقيمة 695 ألف 800 ليرة تركية، ومناقصة عام 2015 بقيمة 507 آلاف و200 ليرة تركية، وفي عام 2014 بلغت قيمة المناقصة 275 ألفا و570 ليرة تركية.

وحصلت الشركة بإتمامها صفقة العام الجارى على 16.5 مليون ليرة تركية من البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية على مدار 7 سنوات.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم: «مناهج 4 ابتدائي هتكون مفاجأة للمصريين»

أول إجراء من نقابة الإعلاميين ضد تامر أمين

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

نموذج استرشادي للصف الثالث الاعدادي الترم الأول 2021

الصور

image description

أسيوط: «الاتصالات» تطلق «مجتمع رقمي آمن» للتدريب على استخدام الإنترنت

image description

جامعة أسيوط: تعيين وكيل جديد للحقوق والتجديد لرئيس قسم القانون التجاري

image description

سكرتير محافظة أسيوط يتابع استمرار تنفيذ خطة الرصف بمركز القوصية

image description

في 6 أشهر.. جامعة أسيوط تمنح 392 درجة ماجستير و188 درجة دكتوراه

image description

معرض مدينة اثاث دمياط يبدأ التصدير إلي نيجيريا

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تُحذر: موجة جديدة من الطقس السيئ تبدأ الإثنين

إحالة 4 مسؤولين بكرداسة للمحاكمة التأديبية في «حريق برج فيصل»

لتشجيع المواطنين.. الشهر العقاري يخفض رسوم توثيق المنشآت

«الصحة»: فتح التسجيل لتلقي لقاح كورونا للمواطنين الأسبوع المقبل

إنفوجراف

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

image description

ماذا حققت مبادرة الكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم؟

نجم الساعة

قصة «المنتج» أحمد زكي.. خسر كل أمواله وخاصم محمد خان وفشل في سداد الديون

منوعات

اليابان تحذر من تناول أي عقاقير غير مصرح بها

علاقة الخبرات القتالية بزيادة محاولات الانتحار في الجيش الأمريكي

موعد إجازة شم النسيم 2021 في مصر | اعرف اجازتك

الإثنين.. فتح المدارس في ألمانيا بشكل جزئي

أيام زمان

كواليس الخلاف على مكان خروج جنازة جمال عبدالناصر

«كنت أسمعه وأبكى» ذكريات حلمى بكر مع موسيقار الأجيال

«لن أستطيع الحصول عليها».. اعترافات يوسف إدريس عن جائزة نوبل

«لا أتعاطف مع فتيات الليل».. اعترافات نجلاء فتحى

مقالات الرأي
مدحت بشاى
الكرامة وحقوق مواطن 30 يونيو
ماجد حبته
زيارات «الدبيبة» السرية!
مؤمن المحمدي
مواسم المزاج
بسنت حسن
السم والعسل في فيلم 200 متر
المزيد

الثقافة

تعرف على «كاي هيكينن» الفائزة بجائزة سيف غباش للترجمة

تحكيم مسابقة «أصنع كتابك الإلكتروني» بالقومي لثقافة الطفل

«متجذر في الجسد» كتاب جديد يرصد المفردات المشتقة عن جسم الإنسان

عواض: قوافل لقصور الثقافة في قرى «حياة كريمة» بعد تطويرها