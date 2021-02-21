على مدار 7 سنوات.. نائب إزمير يستولي على جميع مناقصات بلدية تابعة لحزب أردوغان

كشفت صحف تركية معارضة، على استحواذ جديد من قبل أعضاء ونواب حزب العدالة والتنية الحاكم في تركيا برئاسة رجب طيب أردوغان على المناقصات العامة في البلاد.وذكر موقع كي ار تي فى تقرير حول فوز شركة نائب مدينة إزمير عن حزب العدالة والتنمية ورجل الأعمال الذي ترعرع بمدينة ريزة، سليمان ماميش أوغلو، على جميع مناقصات الأغذية والمشروبات التي تعرضها بلدية باهتشلي أفلار والتابعة أيضا لحزب العدالة والتنمية على مدار 7 سنوات، اعتبارا من عام 2014.وحصلت شركة ماميش أوغلو بثلاث مناقصات للغذاء والمشروبات بقيمة 4 مليون و246 ألأف و900 ليرة تركية، بتاريخ 19 فبراير الماضي، وقد تم توقيع عقد شراكة لمدة سنة أخرى بين البلدية والشركة.كما فازت شركة النائب بمناقصة الأغذية والمشروبات لعام 2020 مقابل 3 ملايين و398 ألف و500 ليرة تركية، وفي عام 2019 حصلت على مناقصة بقيمة 3 مليون 360 ألف ليرة تركية، وفي عام 2018 بلغت قيمة المناقصة مليون و793 ألف ليرة تركية، إضافة إلى مناقصة أخرى في عام 2017 بقيمة 774 ألف و400 ليرة تركية، وكذلك مناقصة عام 2016 بقيمة 695 ألف 800 ليرة تركية، ومناقصة عام 2015 بقيمة 507 آلاف و200 ليرة تركية، وفي عام 2014 بلغت قيمة المناقصة 275 ألفا و570 ليرة تركية.وحصلت الشركة بإتمامها صفقة العام الجارى على 16.5 مليون ليرة تركية من البلدية التابعة لحزب العدالة والتنمية على مدار 7 سنوات.