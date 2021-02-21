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الأحد 21 فبراير 2021 الموافق 09 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بريطانيا: تطعيم كل البالغين بجرعة أولى من لقاح كورونا بنهاية يوليو

الأحد 21/فبراير/2021 - 08:27 ص
تطعيم كورونا
تطعيم كورونا
وكالات
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قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الأحد، إنه سيتم تطعيم جميع البالغين في بريطانيا بجرعة أولى من لقاح كوفيد-19 بحلول نهاية يوليو.

وسيحدد جونسون خارطة طريق لتخفيف ثالث عزل عام بإنجلترا يوم الاثنين بعد تحقيق ما استهدفته الحكومة من تطعيم 15 مليون بريطاني من الفئات عالية الخطورة بحلول منتصف فبراير.

وقالت الحكومة البريطانية إن بريطانيا تهدف الآن إلى إعطاء جرعة أولى لكل من تجاوز عمره 50 عاما بحلول 15 أبريل بعد أن أشارت سابقا إلى رغبتها في تطعيمهم باللقاح بحلول مايو.

وبعد احتلال بريطانيا المركز الخامس من حيث عدد الوفيات بشكل رسمي على مستوى العالم تحركت حكومة جونسون بشكل أسرع من الغرب لتأمين إمدادات اللقاح، مما منحها السبق.

ونبه جونسون إلى ضرورة تجنب التراخي مضيفا أنه لن يتم رفع العزل العام إلا ببطء.

وحتى الآن أعطت بريطانيا الجرعة الأولى من اللقاح إلى 17.2 مليون شخص أي أكثر من ربع سكانها البالغ عددهم 67 مليون نسمة، وتأتي بعد إسرائيل والإمارات العربية المتحدة فقط من حيث عدد التطعيمات التي أعطيت لكل فرد من السكان.

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