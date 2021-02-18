مواصفات امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات الورقة الامتحانية لصفوف النقل بالمرحلة الإعدادية.ومن المقرر أن يُعقد مجمع (متعدد التخصصات) فى المواد الأساسية، أوائل مارس 2021 بنفس الضوابط المقررة بعقد امتحانات التيرم الأول لهذا العام.وتتضمن المواصفات الأسئلة الامتحانية لطلاب الصفيين الأول والثاني الإعدادي ما يلي: ٣٥ سؤالا بمجموع ٢٨٠ درجة موزعة كالتالي ( اللغة العربية ١٠ سؤال ب٨٠ درجة، الرياضيات الجبر والهندسة، ٨ أسئلة ب٦٠ درجة،العلوم ٦ أسئلة ب٤٠ درجة، اللغة الانجليزية ٦ أسئلة ب ٦٠ درجة، الدراسات الاجتماعية ٥ أسئلة ب ٤٠ درجة) ليبلغ إجمالي الأسئلة ٣٥ سؤالا ب ٢٨٠ درجة.