إيران تُشير إلى إمكانية تغيير فتوى «تحريم صنع قنبلة ذرية»

قال محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم الخميس، إنه نبه على وزير المخابرات بشأن تصريحاته حول إمكانية تغيير الفتوى التي تُحرم صنع قنبلة ذرية.وأضاف «واعظي»، في تصريحات نقلتها عنه فضائية «العربية»، أن «فتوى المرشد الإيراني، علي خامنئي، حول صنع قنبلة ذرية لا تزال سارية المفعول، ولا يمكن تغييرها بكلمة واحدة».أتى ذلك، بعد أن قال وزير المخابرات، محمود علوي في تصريحات تلفزيونية، «أصدر المرشد فتوى تنص على حظر الأسلحة النووية، لكن إذا حوصرت قطة في زاوية، فقد يكون تصرفها مختلفًا عما كان عليه وهي حرة، وإذا دفعوا إيران في هذا الاتجاه، فلن يكون الذنب ذنب إيران».فيما وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية، نيد برايس، تلك التصريحات بالـ "مقلقة للغاية".يشار إلى أن وكالة تسنيم المقربة من الحرس الثوري، كانت من أبرز المنتقدين لتصريحات الوزير، متسائلة "إن كان يدرك تبعات تصريحاته على المصالح العليا للبلاد".