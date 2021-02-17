شيماء عباس: سعيدة بنجاح «ساندي كراش».. وهناك «كيميا» تجمعني بهنا الزاهد

عبرت الفنانة الشابة شيماء عباس عن سعادتها بالنجاح الذي حققته من خلال ظهورها في الحلقات الأولي من حدوتة "ساندي كراش" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر" والذي تشارك في بطولته الفنانة هنا الزاهد.وقالت شيماء لـ"الدستور"، إن هناك مواقف كوميدية كثيرة في حلقات الحدوتة المعروضة حاليا؛ مشيرة إلى أنها تشارك في بطولة الخمس حلقات.وأوضحت أن مسلسل "حلوة الدنيا سكر" عبارة عن ثمانية حكايات كل حكاية منها لها خمس حكايات مختلفة معبرة عن سعادتها بردود الفعل التي جاءت لها حول الشخصية.ولفتت إلى أنها تقدم شخصية "شيماء" أيضا في المسلسل، مشيرة إلى أن هناك كيميا واضحة سوف يراها الجمهور تجمعها مع هنا الزاهد معبرة عن سعادتها بالعمل مع المخرج خالد الحلفاوي.ويعرض المسلسل يوميًا على قناة dmc في تمام الساعة الثامنة مساء، ويعاد للمرة الأولى في تمام الساعة 3 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة12.30 ظهرًا، بينما يعرض على قناة DMC دراما في تمام الساعة 11 مساء، بينما يعاد مرة أخرى في تمام الساعة الخامسة صباحا والساعة الثانية والنصف ظهرا.