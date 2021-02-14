السيطرة على حريق شقة بالعياط

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة، فى السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية بالطابق الرابع لعقار بمنطقة العطف بدائرة قسم العياط، دون وقوع أي إصابات.تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق شقة سكنية في منطقة العطف، وتم إخطار اللواء هشام صادق، مدير الحماية المدنية بالجيزة، وانتقل العميد ماجد سعفان، مدير قطاع الإطفاء بالجيزة إلى مكان البلاغ، وبصحبته 4 سيارات حماية مدنية، وتم التعامل بحرفية مع الحريق نظرا لنشوب الحريق فى المطبخ وتم استخراج 3 أسطوانات بوتاجاز من داخل الشقة، وامتد الحريق لباقي أجزاء الشقة على مساحة 150 مترًا، وتمت محاصرة الحريق ومنع امتداده لباقى أجزاء العقار، وتم التعامل معه والسيطرة على الحريق بعدما تمت محاصرته وإخماده بالكامل.