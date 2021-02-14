«أبل» تطور تطبيقا بتكنولوجيا الواقع المعزز لمسلسل «لكل البشر»

طورت شركة الإلكترونيات الأمريكية العملاقة آبل تطبيا جديدا بتكنولوجيا الواقع المعزز "أيه.آر" باسم "لكل البشر: كبسولة الزمن"، للترويج للموسم الجديد من مسلسل "لكل البشر" الذي سيبدأ عرضه على خدمة "تلفزيون آبل بلس" يوم 19 فبراير الحالي.وذكر موقع تك كرانش المتخصص في موضوعات التكنولوجيا أنه حتى بالنسبة لمن لا يهتم بحلقات "لكل البشر" والتي تحكي قصة من التاريخ البديل وفيها هزم الاتحاد السوفيتي الولايات المتحدة في الوصول إلى القمر واستمرار سباق الفضاء في سبعينيات القرن العشرين وما بعدها، فإن التطبيق الجديد يظل مهما باعتباره شارة جديدة على اهتمام آبل بتكنولوجيا الواقع المعزز بعيدا عن التقارير التي تقول إنها تطور نظارات ذكية بتكنولوجيا الواقع المعزز.يقود تطبيق "كبسولة الزمن " المستخدمين في رحلة مستقيمة تتراوح مدتها بين 45 و60 دقيقة من المحتوى، وهو مصمم أيضًا لدعم المزيد من الاستكشاف والزيارات الإضافية. كما يتيح التطبيق للمستخدم تصفح رسائل البريد القادمة من المستقبل المعروفة باسم "دي ميل" أو "ديلورين ميل" وممارسة أي لعبة كتابية على الكمبيوتر. وفي حالة امتلاك المستخدم لأحد أجهزة آبل ذات الماسح الضوئي مثل الهاتف الذكي آيفون 12 برو وآيباد برو وآيفون 12 برو ماكس يمكن استخدام التطبيق في إنشاء عارض صور افتراضي لعرض صور عائلة داني بطل حلقات "لكل البشرية" على جدران منزل المستخدم.