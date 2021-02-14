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الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

تقنيات الطباعة المجسمة تدخل مجال صناعة الهوائيات

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:40 ص
تقنيات الطباعة المجسمة
تقنيات الطباعة المجسمة
وكالات
طباعة
نجح فريق من الباحثين في مختبر الأبحاث التابع للبحرية الأمريكية، في إنتاج واختبار هوائيات مصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة، من أجل تطوير تقنيات صناعة الرادارات، واستغلالها في تطبيقات جديدة لخدمة سلاح البحرية في الولايات المتحدة.

ونقل الموقع الإلكتروني «فيز دوت أورج» المتخصص في التكنولوجيا عن الباحثة آنا ستوم المتخصصة في مجال الهندسة الكهربائية قولها إن «الطباعة المجسمة هى وسيلة لانتاج نماذج أولية بشكل سريع والحصول على العديد من التصميمات بتكلفة زهيدة».

وأضافت أن «انخفاض وزن الأجزاء المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة تسمح لنا بنقل التكنولوجيا إلى تطبيقات جديدة، لم يكن بإمكانها أن نطرقها من قبل بسبب ثقل وزن الأجزاء المعدنية المماثلة».

ومن المعروف أن الرادارات وأجهزة الرصد تنطوي على أهمية بالغة لسلاح البحرية فيما يتعلق بأغراض الملاحة البحرية والدفاع، وتتكون الرادارات عادة من هوائيات متعددة تعمل سويا في منظومة واحدة، ومن الممكن أن تتعرض بعض هذه المكونات للتلف، وهو ما يستوجب استبدالها.

ويقول الباحثون إن قطع الغيار أو المكونات البديلة تكون عادة مصنوعة من مواد معدنية تحتاج إلى أسابيع من أجل تصنيعها ثم تركيبها، في حين أن المكونات المصنوعة بطريقة الطباعة المجسمة مثل الأسطوانات أو الهوائيات يمكن تصنيعها خلال فترات تتراوح ما بين ساعات إلى أيام قليلة ثم تركيبها
بسهولة دون تأخير.

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