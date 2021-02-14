اليوم.. بدء محاكمة متهمين بتهريب مهاجرين إلى إيطاليا

تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين كونا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دولة إيطاليا عبر تركيا، مقابل تقاضي 30 ألف حنيه عن كل فرد.جاء بأمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين أسسا ونظما وأدارا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظیم معين، يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين ويتولى الثاني استقبالهم بدولة تركيا، لتسهيل جريمتهما من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ30 ألف جنيه من المهاجر وشرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بتدبير انتقال المهاجر محمد وهبة، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ترکیا، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو ضبط المهاجر بميناء القاهرة الجوي، حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.