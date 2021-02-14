رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 14 فبراير 2021 الموافق 02 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

اليوم.. بدء محاكمة متهمين بتهريب مهاجرين إلى إيطاليا

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:19 ص
محكمة
محكمة
حسام محفوظ
طباعة
تنظر محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة متهمين كونا منظمة إرهابية لتهريب المهاجرين بصورة غير شرعية إلى دولة إيطاليا عبر تركيا، مقابل تقاضي 30 ألف حنيه عن كل فرد.

جاء بأمر إحالة النيابة العامة، أن المتهمين أسسا ونظما وأدارا جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين مكونة من عدة أشخاص وتعمل وفق تنظیم معين، يتمثل في استقطاب الأول للمهاجرين المهربين ويتولى الثاني استقبالهم بدولة تركيا، لتسهيل جريمتهما من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ30 ألف جنيه من المهاجر وشرعا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين بتدبير انتقال المهاجر محمد وهبة، بطريق غير مشروع إلى دولة إيطاليا عبر دولة ترکیا، إلا أنه قد أوقف إثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما به ألا وهو ضبط المهاجر بميناء القاهرة الجوي، حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

لجنة إدارة أزمة كورونا: مد إجازة نصف العام أسبوعًا إضافيًا

«الرى»: حالة استنفار قصوى استعدادا لمواجهة الأمطار الغزيرة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

الصور

image description

تنظيم عملية صرف المعاشات بمشاركة كشافة ومرشدات تعليم دمياط

image description

نقابة المهندسين بأسيوط تستقبل طلاب جامعة أسيوط لمناقشة أوجه التعاون

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتابع أعمال تغطية ترعة بني فيز

image description

أشرف صبحي: رياضات الشارع تستوعب مواهب الشباب (صور)

image description

وزيرتا البيئة والهجرة تتفقدان أعمال تطوير قرية صفط تراب بالغربية

الأكثر قراءة

أزمة بين أحمد فتحي وبيراميدز بسبب "كهربا"

سعر الدواجن اليوم السبت 13-2-2021

بدء اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا ‏

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 14-2-2021

إنفوجراف

image description

تعرف على فوائد وأضرار الشطة (إنفوجراف)

image description

ماذا تفعل إذا دخل معقم اليدين في عينيك؟ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة مفيدة لإنقاص الوزن

image description

مين اللي أكل الجبنة؟.. عامل توصيل يتناول وجبة بدلًا من إيصالها

نجم الساعة

ضبط مسجل خطر يدير مركزا وهميا لتعليم المحاسبة في العمرانية

منوعات

وفاة قائد طائرة رياضية فى حادث تحطم بهولندا

العثور على بؤرة جديدة لـ«كورونا» قي نيوزيلندا

دراسة: سلالة كورونا البريطانية «أكثر فتكا»

تحويل لوحة فان جوخ «ليلة النجوم» للعبة «ليجو» ثلاثية الأبعاد

أيام زمان

«حرام أعمل أدوار حب يعني».. عقدة عانى منها فريد شوقي في السينما

«إيه يا وهيبة إيه».. حكاية الشيخ كشك مع الأبنودي

«أنفقت على فتاة تساعد شقيقها».. حكاية ببا عزالدين مع راقصة مجهولة

«رفضت تقديم الأدوار التجارية مقابل المال».. اعترافات زوزو ماضي

مقالات الرأي
ماجد حبته
جوانتانامو.. سيناريو أوباما يتكرر
---
اسرق قصيدة.. تصبح أديبًا
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «5»
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ نصرالدين طوبار.. العازف على أوتار القلوب «1-3»
المزيد

الثقافة

«تراثنا الشعرى».. محمد عبد الباسط ضيف البرنامج الجديد لبيت شعر الأقصر

رومانى حافظ: «أن تكون حاضرًا» استعادة للذاكرة البصرية للمكان

محمد حافظ رجب.. مات له 9 أخوة وحصل على الابتدائية بصعوبة

رشا زقيزق بعد فوزها بجائزة الشارقة: مشاركتي كانت مغامرة