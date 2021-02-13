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السبت 13 فبراير 2021 الموافق 01 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

19 فبراير.. دير القديسة دميانة يبدأ فتح أبوابه أمام الأقباط

السبت 13/فبراير/2021 - 10:29 م
دير القديسة دميانة
دير القديسة دميانة بالبراري
مونيكا جرجس
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أعلن دير القديسة دميانة بالبراري عن فتح أبوابة أمام الأقباط، أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، وذلك بدءًا من الجمعة 19 فبراير الجاري.

وشدد الدير في بيانه على اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية المتبعة خلال زيارة الدير.

وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، لبدء أول أصوامها المُتصلة في 2021، وهو صوم أهل نينوى والمتعارف عليه شعبويًا باسم صوم يونان النبي، والذي يستغرق 3 أيام بدءًا من 24 فبراير.

وبدأت كنائس القاهرة والإسكندرية استئناف عودة القداسات الإلهية بها وفقًا لقرار قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعودة فتح الكنائس بعد إغلاق دام لأكثر من شهرين؛ بسبب ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

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