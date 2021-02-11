تايلاند تعتزم تطعيم مليون شخص ضد كورونا بحلول مايو

أعلنت تايلاند عن اليوم الخميس إنها تعتزم تطعيم مليون شخص من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بمرض كوفيد-19 بحلول مايو، على أن تبدأ حملات التطعيم واسعة النطاق في يونيو مستهدفة استخدام عشرة ملايين جرعة شهريا.وهذا الإعلان هو أول إطار زمني واضح لخطتها لتطعيم نحو نصف السكان البالغ عددهم 70 مليونا ويأتي في وقت تواجه فيه الحكومة انتقادات بسبب استراتيجية شراء اللقاحات.وقال سوبون ايامسيريتاورن المسؤول الصحي الكبير في إفادة "نخطط لمرحلتين: من فبراير إلى مايو والثانية من يونيو إلى ديسمبر".وتعتزم تايلاند تطعيم نحو 60 بالمئة من السكان البالغين بنهاية 2021 للاقتراب من مرحلة "مناعة القطيع".وتسجل تايلاند عدد إصابات قليل نسبيا بفيروس كورونا بالنسبة لعدد سكانها مقارنة بمعظم البلدان.وسجلت 80 وفاة فحسب و20104 إصابات حتى الآن. وتم رصد نحو 80 بالمئة من الإصابات في الشهرين الماضيين.