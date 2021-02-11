الأحد.. انتخابات المحامين الفرعية في القاهرة الجديدة

أصدرت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، قرارًا بشأن مقار اللجان الانتخابية لنقابتي القاهرة الجديدة، وجنوب القاهرة.وقررت اللجنة عقد الجمعية العمومية لنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، والمقرر انعقادها لانتخاب مجلس النقابة الجديد يوم 14 فبراير الجاري بمقر النقابة العامة، بينما تجرى الإعادة يوم 21 فبراير.كما أعلنت عقد الجمعية العمومية لنقابة جنوب القاهرة الفرعية، والمقرر انعقادها لانتخاب مجلس النقابة الجديد -الإعادة- يوم 15 فبراير الجاري بمقر النقابة العامة.