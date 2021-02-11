أكثر من ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في كازاخستان

سجلت كازاخستان ألفا و7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما رفع إجمالي عدد المصابين في البلاد بالفيروس إلى 199 ألفًا و93 حالة.وذكرت وزارة الصحة - في بيان نقلته وكالة أنباء «كازين فورم» المحلية على موقعها الإلكتروني - أن البلاد سجلت في الوقت ذاته ألفًا و530 حالة شفاء تام من المرض، ما رفع إجمالي المتعافين إلى 180 ألفا و807 حالات.وأوضحت الوزارة أن عدد المرضى الخاضعين للعلاج من الفيروس التاجي في الجمهورية الواقعة بوسط قارة آسيا، يقف عند 25 ألفًا و272، منهم 260 مريضًا في حالة حرجة.