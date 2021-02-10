عاطل يقتل شقيقه موظف الأوقاف عقب عودته من عزاء بسوهاج

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، في القبض على المتهم، بقتل شقيقه موظف في الأوقاف في مركز دار السلام محافظة سوهاج.تلقى غرفة عمليات النجدة بلاغا من أحد الأهالي بمقتل شخص يدعى "ع. ن" على يد شقيقه المتهم "ب. ن".على الفور انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة دار السلام، وبالفحص تبين مقتل خطيب مسجد في العقد الرابع من العمر على يد شقيقه مدمن مخدر «الشبو»، حيث تربص له أثناء عودته من تأديه واجب العزاء وقام بتسديد عدة طعنات أودت بحياة في الحال.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.