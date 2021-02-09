رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

«الوطن» العمانية: بيان قمة الاتحاد الإفريقي يعكس الموقف الداعم للفلسطينيين

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 10:54 ص
قمة الاتحاد الإفريقي
قمة الاتحاد الإفريقي
أ ش أ
طباعة
تحدثت صحيفة «الوطن» العمانية اليوم الثلاثاء عن الموقف الذي تضمنه البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الرابعة والثلاثين؛ بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو يمثِّل موقفًا جيدًا وداعمًا، ويعكس تمسك القارة الإفريقية بالموقف الإيجابي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وإيمانها بالقضايا العادلة للشعوب، ورفضها لكل أنواع الظُّلم والاحتلال ومصادرة الحقوق والحُريات وانتهاك كرامة الإنسان.

وأوضحت تحت عنوان «رأي الوطن» أن الفلسطينيين يتطلعون إلى أن يتبع القادة الأفارقة موقفهم المتجدد والدافع هذا، من القضية الفلسطينية ومن الأراضي العربية المُحتلة من قِبل كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ بأن يخرج موقفهم من إطاره النظري التعبيري التعاطفي إلى إطاره العملي، ونقله إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى القوى الدولية الفاعلة.

وأضافت أن الحلول السياسية للكثير من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية معطلة وبفعل فاعل، وتحتاج إلى قوى تدعمها، والاتحاد الإفريقي يمثّل قوة لا يستهان بها، ولهذا فإن الأمل يحدو المتطلعين إلى استعادة حقوقهم بتحركٍ إفريقي وغير إفريقي داعم لتحقيق ذلك.

موضوعات متعلقة

إصابات كورونا حول العالم تقترب من 106.5 مليون

تحقيقات موسعة في مقتل صاحب «كبابجي» شهير بأكتوبر

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

100 ألف جنيه مكافأة لكل لاعب بالأهلي في حالة الفوز على بايرن ميونخ

الصور

image description

ياسر عبدالفتاح أبوهندية نقيبًا للمحامين بدمياط

image description

محافظ دمياط تقود حملة لرفع الإشغالات بعمر أفندى ومحيط قصر الثقافة

image description

محافظ دمياط تتابع الأعمال الجارية بشبكة انحدار صرف الدعايم

image description

طبيب مصري ضمن اللجنة الاستشارية العالمية لجمعية تثبيت الكسور

image description

إزالة 3 مكامير فحم مخالفة بدمياط (صور)

الأكثر قراءة

«النواب» يوافق من حيث المبدأ على مشروع «قانون المرور»

الحكومة توضح حقيقة إلغاء معاش المرأة المطلقة

حقيقة قتل «صبحي كابر» في مزرعة بـ6 أكتوبر

إزالة عقار فيصل المطل على الدائري (صور)

إنفوجراف

image description

هل تعود حنين حسام لـ«تيك توك»؟

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

مرتضى منصور أمام «مجلس الدولة» مرة أخرى للطعن على قرارت الأولمبية

منوعات

سباق مع الزمن لإنقاذ محاصرين في نفق بشمال الهند

وفاة المؤلف وكاتب السيناريو الفرنسي جان كلود كاريير

تعرف على أسعار السجائر الجديدة في مصر ٢٠٢١ بعد قرار فيليب موريس

فلكي: انتهاء موسم «الشبط» ودخول «العقارب» آخر فترات البرودة

أيام زمان

هكذا ساعدت كاريوكا سميحة توفيق في الهروب من قبضة الملك

«اقفل الستارة».. كيف حول الريحاني النحاس باشا لبطل مسرحيته

ابنتها نجمة شهيرة.. درية أحمد تعتزل الفن بعد 30 عملًا فقط

من أثرياء يهود مصر.. حكاية بهيجة حمدي التي هاجرت من مصر بلا رجعة

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
اليوم العالمى لرفض ختان الإناث
جمال-أسعد
وثيقة الأخوة الإنسانية
لواء. محسن الفحام
نحو استراتيجية أمنية مصرية جديدة
ماجد حبته
بيزنس دعم الاحتجاجات!
المزيد

الثقافة

«الثقافة» توثق عروض المسرح الكنسي مع الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

الأقصر تناقش الثقافة ودورها في بناء ثقافات الشعوب

ثقافة القليوبية تناقش دور الأسرة في التعامل مع ذوي الهمم

«ثقافة الإسكندرية» تناقش أهمية الوعي السياحي