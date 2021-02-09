«الوطن» العمانية: بيان قمة الاتحاد الإفريقي يعكس الموقف الداعم للفلسطينيين

تحدثت صحيفة «الوطن» العمانية اليوم الثلاثاء عن الموقف الذي تضمنه البيان الختامي لقمة الاتحاد الإفريقي الرابعة والثلاثين؛ بما يتعلق بالقضية الفلسطينية وهو يمثِّل موقفًا جيدًا وداعمًا، ويعكس تمسك القارة الإفريقية بالموقف الإيجابي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، وإيمانها بالقضايا العادلة للشعوب، ورفضها لكل أنواع الظُّلم والاحتلال ومصادرة الحقوق والحُريات وانتهاك كرامة الإنسان.وأوضحت تحت عنوان «رأي الوطن» أن الفلسطينيين يتطلعون إلى أن يتبع القادة الأفارقة موقفهم المتجدد والدافع هذا، من القضية الفلسطينية ومن الأراضي العربية المُحتلة من قِبل كيان الاحتلال الإسرائيلي؛ بأن يخرج موقفهم من إطاره النظري التعبيري التعاطفي إلى إطاره العملي، ونقله إلى منظمة الأمم المتحدة وإلى القوى الدولية الفاعلة.وأضافت أن الحلول السياسية للكثير من القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية معطلة وبفعل فاعل، وتحتاج إلى قوى تدعمها، والاتحاد الإفريقي يمثّل قوة لا يستهان بها، ولهذا فإن الأمل يحدو المتطلعين إلى استعادة حقوقهم بتحركٍ إفريقي وغير إفريقي داعم لتحقيق ذلك.