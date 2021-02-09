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الثلاثاء 09 فبراير 2021 الموافق 27 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

فريق بحثى صينى يكشف النقاب عن نظام تشغيل للكمبيوتر الكمومى

الثلاثاء 09/فبراير/2021 - 07:45 ص
نظام تشغيل للكمبيوتر
نظام تشغيل للكمبيوتر الكمومى
وكالات
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أطلقت شركة في خفي حاضرة مقاطعة آنهوي بشرقي الصين نظامًا تشغيليًا لأجهزة الكمبيوتر الكمومية، اليوم الثلاثاء.

وقال قوه قوانج تسان، أحد الأكاديميين في الأكاديمية الصينية للعلوم، إن هذا النظام المسمى بـ«أوريجين بايلوت» يمكن أن يحسن الكفاءة التشغيلية لأجهزة الكمبيوتر الكمومية عدة مرات أثناء الاختبار.

ووفقًا لشركة «أوريجين كوانتوم»، حقق النظام سلسلة من الاختراقات في التنفيذ المتوازي لمهام الحوسبة الكمومية، والمعايرة التلقائية للرقائق الكمومية والإدارة المنهجية للموارد الكمية.

وقال قوه: «إذا كانت الرقاقة الكمومية لديها وظيفة مماثلة لقلب الإنسان، فإن نظام تشغيل الكمبيوتر الكمومي يشبه المخ، وإن برنامج التطبيق الكمومي هو اللحم والدم».

وأضاف أن نظام التشغيل الجيد يمكن أن يجعل أجهزة الكمبيوتر الكمومية تعمل بشكل أكثر كفاءة وثباتًا.

وقالت الشركة إنه سيتم استخدام النظام على منصة سحابة للحوسبة الكمومية لتوفير التجربة للمستخدمين العالميين.

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