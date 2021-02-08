333 وفاة و14 ألفًا و104 إصابات بكورونا فى بريطانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الإثنين، تسجيل 333 حالة وفاة و14 ألفًا و104 إصابات بفيروس كورونا المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لما أفادت صحيفة "ذا تليجراف" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني.ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في بريطانيا منذ بداية تفشي الوباء إلى 112 ألفًا و798 حالة، حسب إحصاء وزارة الصحة، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة على مدى الفترة نفسها 3 ملايين و959 ألفا و784 حالة.