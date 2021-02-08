انتخابات المحامين الفرعية.. خالد عمار نقيبًا لجنوب سيناء

أعلنت اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية التابعة للنقابة العامة لمحامي مصر، نتائج انتخابات نقابة جنوب سيناء الفرعية.وبلغ عدد أعضاء الجمعية العمومية المقيدين بكشوف الناخبين بهذه النقابة عدد 383 ناخبا، وبلغ عدد الحاضرين 304 ناخبا، وبذلك يكون النصاب القانوني قد اكتمل.وقد أعلنت اللجنة القضائية العامة المشرفة على العملية الانتخابية بهذه النقابة عن فوز خالد محمد علي سيد عمار نقيبًا لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 196 صوتا.وفوز محمد السيد أحمد محمد موسى عن مقعد الشباب لحصوله على أعلى الأصوات وعددها 240 صوتا.كما فاز بمقعد العضوية كل من:1- أحمد علي الوصال أحمد محمود بشادي 220 صوتا.2- عمر مختار دويني عمر 189 صوتا.3- علي مصطفى عبد العزيز سيد أحمد الهادي 154 صوتا.4- علي جلال علي سلام 153 صوتا.5- مسعد سليمان صالح مبارك 140 صوتا.6- أحمد ناصر محمد موسى 104 صوتا.7- حسن عبد المعطي عليان محمد 94 صوتا.بينما وافق على الميزانية 197 عضوا.