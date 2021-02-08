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الإثنين 08 فبراير 2021 الموافق 26 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

فى ذكرى ميلادها.. قصص الحب والزواج فى حياة شادية

الإثنين 08/فبراير/2021 - 07:03 م
شادية
شادية
جميلة على
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يصادف اليوم ذكرى ميلاد معبودة الجماهير الفنانة القديرة شادية، وفي هذا السياق نستعرض في السطور التالية قصص الحب والزواج في حياة شادية.

الحب الأول
صادفت شادية الحب الأول وقت صباها، حيث أحبت ابن الجيران وكان ضابط فى البحرية المصرية وقد ارتبط الثنائى بقصة حب كادت أن تكلل بالزواج، وكانت وقتها شادية تؤدى دورها فى أول أفلامها "العقل فى أجازة"، ولكن توفى بطل روايتها الأولى ومن ثم نقلت شادية مقر إقامتها لمكان آخر.

عماد حمدى
ارتبطت شادية بعماد حمدى فنيا وعائليا، حيث عملا سويا فى عدة أفلام وفى عام 1954 تزوجا الثنائى ولكن عائلة شادية رفضت هذا الزواج لكون حمدى يكبرها بعشرون عام ولكن انتهى هذا الزواج بعد 3 سنوات بسبب قيام حمدى بصفعها أمام زملائها فى إحدى الحفلات بسبب غيرته عليها.

فريد الأطرش
أثناء قيام شادية بمشاركة فريد الأطرش فيلم "أنت حبيبى" نشأ بين الثنائى قصة حب وكادت أن تتوج بالزواج، وكانت شادية تسكن وقتها فى نفس العمارة التى يسكن بها فريد الأطرش فى الزمالك، وقد سافر فريد وقتها إلى أوروبا لإحضار الشبكة، وكان يريد أن يكون الأمر مفاجئة لشادية وحينها جاءته أخبار كاذبة ضد شادية آثارت غيرته فجعلته يرفض الرد على تليفوناتها.. وعاد فريد من سفره بعد عام ليجد شادية تزوجت من شخص آخر كنوع من الانتقام منه.

المهندس عزيز فتحى
تعرفت شادية على المهندس عزيز فتحى فتزوجته كنوعا من مكايدة فريد الأطرش ولكن لم يدم الزواج عاما بسبب الخلافات المثيرة بين الاثنين.

صلاح ذو الفقار
تزوجت شادية من صلاح ذو الفقار وعاشت معه مدة لا تقل عن 15 عاما وحلمت شادية بحلم الأمومة لكن لم يكن لها نصيب فى ذلك وقد حملت 4 مرات ولم يكتمل الحمل وعاشت شادية تعطى الحنان للجميع وعاشت مع الفنان صلاح ذو الفقار وأنتجوا عدد من الأفلام ومنها فيلم "فؤادة" كما شاركها صلاح ذو الفقار فى بطولة عدد من الأفلام الناجحة وكان يعلن بكل صراحة عن شدة حبه لشادية ورغبته فى استمرار زواجهما.

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