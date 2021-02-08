حسام السمان يعلن عن عمل فني مرتقب عن الراحل إبراهيم الفقي

أكد الكاتب وخبير التنمية البشرية حسام محمد عبد العظيم، الشهير بـ "حسام السمان"، اقترابه من الانتهاء من كتابة رواية اجتماعية تجسد حياة رائد التنمية البشرية الراحل دكتور إبراهيم الفقي.وقال الكاتب في تصريحات صحفية أن العمل سيكون رواية وليست سيرة ذاتية، سيجسد فيها أدوار إبراهيم الفقي، من إنقاذ ملايين الشباب حول العالم من الاكتئاب القاتل، والشعور بالفشل من خلال علم التنمية البشرية.وأوضح خبير التنمية البشرية حسام محمد، أن هذا العمل من المتوقع إنتاجه كمسلسل ولكن ليس من نوع السيرة الذاتية، بل كنوع من الدراما الاجتماعية التي تروي قصة خبير تنمية بشرية قرر أن يغير العالم وينقذ الشباب من اليأس.