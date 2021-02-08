856 إصابة جديدة بكورونا في ليبيا

سجل المركز الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الإثنين، 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 124 ألفا و882 حالة.وأوضح المركز وفقا لما أوردته بوابة "إفريقيا" الليبية أنه تم تسجيل 21 وفاة؛ ليصل عدد الوفيات إلى 1974، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 883 حالة شفاء، ليبلغ عدد المتعافين 105 آلاف و422 حالة.