مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا ينظم فعاليات للتدريب على لغة «الإشارة»

نظم مكتب العمل الإيبارشي بالمنيا بالتعاون مع الاتحاد النوعي للصم، التدريب الثاني لمدرسي مدرسة الأمل للصم بالمنيا تدريبا، بهدف تطوير لغة الإشارة، وذلك لمدة ثلاثة أيام متتالية.قام بالتدريب نخبة من خبيري لغة الإشارة، وهم سيد سراج، مدرب بالتربية الخاصة بالمنيا، ومترجمي لغة الإشارة في التلفزيون المصري ماسبيرو، علاء الدين السيد، ورأفت حلمي.