«التحالف المصري» يحذر أمريكا من خطورة التراجع عن تصنيف «الحوثيين» إرهابية

حذر التحالف المصرى للديمقراطية وحقوق الإنسان، وزارة الخارجية الإمريكية من خطورة التراجع عن تصنيفها لميليشيات الحوثي كجماعة إرهابية لتبعاته الخطيرة على حالة حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي.وكان أنتوني بلينكن، وزير الخارجيّة الأمريكي، قد بدأ رسميًا إجراءات شطب المتمردين الحوثيّين في اليمن من لائحة الإرهاب التي أدرجتهم الإدارة السابقة عليها وتزامن مع ذلك إعلان الرئيس جو بايدن إنهاء الدعم الأمريكي للعمليات الهجومية في اليمن.وأكد التحالف، أن التراجع عن تنصيف مليشيات الحوثى سيعطيها الفرصة في التمدد والتوسع وتعطيل عمل الحكومة اليمنية وتراجع الحل السلمي للأزمة اليمنية التي تعيش أسوأ فتراتها في ظل تواصل الصراع لما يمتد لأكثر من عشر سنوات، وهو ما أثر بشكل بالغ الضرر على حالة حقوق الإنسان في اليمن.وأشار التحالف الى مليشيات الحوثى استغلت التراجع الأمريكي في تكثيف هجماتها بالطائرات المسيرة على السعودية وهو ما يهدد بتفاقم الصراع وزيادة الأزمة الإنسانية.ويرى التحالف أن التذرع برفع التصنيف مقابل تسهيل إيصال المساعدات للمناطق التي تحت سيطرة الحوثي يعطي للميلشيات الفرصة في التمدد واستدامة الصراع والاستيلاء على المساعدات لصالح عناصرها المسلحة وهو ما يشكل خطرا داهما على حقوق الإنسان في اليمن خاصة في ظل حصول المليشيات الإرهابية على دعم من دول مجاورة مثل إيران وقطر.