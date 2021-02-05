رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 فبراير 2021 الموافق 24 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مستهدفات الموازنة الجديدة: استقرار التضخم عند 9%.. وتعزيز إيرادات الدولة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 10:54 م
استقرار التضخم
استقرار التضخم
أميرة ممدوح
طباعة
انتهت الحكومة من وضع مستهدفاتها للعام المالى المقبل فى إطار إعداد موازنة وخطة عام 2021-2022، بما يراعى تداعيات جائحة كورونا العالمية ونتائج المرحلة الأولى من برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى، وفى هذا الصدد رجحت المؤشرات الحكومية الحفاظ على معدل التضخم السنوى عند مستويات مستقرة بنسبة 9% للعام 2021-2022 بزيادة أو خفض 3% وهو المعدل نفسه المتوقع بنهاية العام الحالى 2020-2021.

ووفقًا لتقرير رسمى، شملت المستهدفات الحكومية الوصول بإجمالى العجز الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى لـ 6.5% خلال عام 2021-2022 مقابل 6.3% متوقع بنهاية العام المالى الحالى 2020-2021، ومن المستهدف أيضًا أن يسجل دين أجهزة الدولة إلى الناتج المحلى الإجمالى 88% مقابل 83% خلال فترة المقارنة ذاتها.

أما فيما يخص معدل النمو، يشير التقرير إلى أنه من المتوقع تسجيل معدل نمو 4.5% بنهاية العام الحالى 2020-2021، بينما لازال جارى تحديد المعدل المستهدف للنمو الاقتصادى خلال مشروع موازنة 2021-2022 من قبل وزارة التخطيط.

وكشف التقرير عن إتجاه الحكومة لتعزيز إيرادات الدولة فى مشروع الموازنة الجديد من خلال إعادة النظر فى تسعير عدد من الخدمات التى لم تتم مراجعتها منذ عقود دون المساس بمحدودى الدخل، وتطبيق قانون للفاتورة الإلكترونية وإخضاع معاملات التجارة الإلكترونية والإعلان على مواقع التواصل الاجتماعى لضريبة القيمة المضافة.

كما شدد على حظر تعيين أية دفعات من الخريجين فى أى مجال من المجالات إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية وتوفير التمويل اللازم من وزارة المالية، وربط اقتراحات التعيين الجديدة بالاحتياجات الفعلية وفقًا للمقررات الوظيفية المعتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مع حظر إجراء أية تعاقدات جديدة إلا فى ضوء الضرورة مع ذوى الخبرات من التخصصات النادرة بموافقة رئيس الوزراء لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات دون الاخلال بالحد الأقصى للأجور، مع مراعاة أن تكون الزيادة فى المرتبات الأساسية لموظفى الدولة عما هو مقدر له فى موازنة العام الحالى على الحتميات فقط، وهى العلاوة الدورية والتشجيعية، والعلاوة الخاصة.

كما منح مشروع الموازنة الجديدة أولوية لاستكمال تنفيذ المشروعات التى تجاوزت نسبة التنفيذ بها 75% من تكلفتها الكلية للإنتهاء منها خلال عام 2021- 2022، مع التركيز على الاحتياجات الاستثمارية الملحة مرفق بها دراسات الجدوى وبرنامج زمنى محدد للانتهاء منها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

مستجدات وتفاصيل الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي

الصور

image description

محافظ دمياط تتابع توريد وتركيب مشروع محطة صرف طبل

image description

شهد.. طالبة الثانوية تُبدع فى الخِدع السينمائية (صور)

image description

افتتاح مسجد الإمام مالك بدمياط

image description

فض 3 أفراح فى رأس البر بدمياط

image description

وصول مولدات ديزل وطلمبات لرفع كفاءة شركة مياه أسيوط

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف: لماذا لم تعلق مصر على كلمة بايدن؟

«الوزير يحقق».. تصوير إعلانات «خادشة للحياء» باستديوهات «مصر الزراعية» (صور)

الصحة: 540 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و48 حالة وفاة

محمد الباز يكشف: هل تنبأ عزت العلايلي بوفاته في فيلم «السقا مات»؟

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

الاتحاد الدولى لتاريخ وإحصاءات كرة القدم: محمد صلاح أفضل لاعب فى أفريقيا

إنتر ميلان يتصدر الدورى الإيطالى مؤقتا بفوزه على فيورنتينا 2-0

قبل مواجهة الأهلى.. بايرن ميونخ يفوز على هيرتا برلين بهدف نظيف

خبراء: المنديل المبلل يزيد فاعلية الكمامة فى منع عدوى كورونا

أيام زمان

«أسرار سعاد حسني كلها كانت معها».. حكاية عزت العلايلي مع زوجته

يخطئ بحق الكبار ويهاجم الجمهور.. هكذا اختراع عمرو دياب «التريند» قبل 30 عاما

«الحراس منعوني من الدخول».. حكاية عزت العلايلي في مقابلة أحد الرؤساء

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أبوالعينين شعيشع.. عبقرى التلاوة
د.كريمة الحفناوى
قراءة فى خطاب رئيس الصين بالمنتدى الاقتصادى العالمى
صفاء النجار
الصعود الخاطف والانحدار السريع «4»
ماجد حبته
الإعلام.. والفصام البريطانى
المزيد

الثقافة

تكريم الفنان محمد دسوقى بمركز الهناجر للفنون.. صور

عشر سنوات على الربيع العربى جديد الكاتب سعيد يقطين

ندوة «الآثار النفسية والاجتماعية المترتبة على الطلاق» بمكتبة المستقبل.. اليوم

اليوم.. ورشة لتعلم فن صناعة الفخار بمركز درب 1718