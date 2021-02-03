التخطيط: تدريب 31 ألف موظف خلال العامين الماضيين

كشفت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الذراع التدريبي لوزارة التخطيط، عن تدريب نحو 31 ألف متدرب خلال العامين الماضيين بالتعاون مع مجموعة من الشراكات الدولية مع أعرق الجهات والجامعات الإقليمية والدولية لتقديم خدمات تدريبية متميزة، لافتة إلى أن منهجية التدريب تعتمد على الاطلاع على احتياجات الجهة، مع عمل تقييم قبل وبعد التدريب لقياس الآثر التدريبي على الموظف بعد رجوعه للعمل.جاء ذلك خلال استقبال الدكتورة شريفة شريف، اليوم وفدًا حكوميًا عراقيًا من مسئولي وزارات التخطيط والمالية والعمل والشئون الاجتماعية بدولة العراق برئاسة الدكتور ماهر حماد علام جوهان، وكيل وزارة التخطيط العراقية؛ وذلك بهدف الاطلاع والاستفادة من الخبرات المصرية في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة؛ وتأتي زيارة الوفد لمصر خلال الفترة من 1-5 فبراير الجاري.كما تناولت شريف الحديث حول مجموعة الجلسات التوعوية التي يقدمها المعهد أسبوعيًا حول الحوكمة والتنمية المستدامة، وأبدى الوفد رغبته في المشاركة بتلك الجلسات والاستفادة منها.وأشارت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى المجلة العلمية التي يقوم المعهد بتنفيذها حاليًا بعنوان "الحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، وأبدى الوفد إعجابه بفكرة المجلة العلمية، وناقش الحضور إمكانية الاستعانة بأساتذة من الجامعات العراقية في مجالات الحوكمة والتنمية المستدامة للمشاركة في المجلة.كما تناول اللقاء استعراض طبيعة عمل المنصات التعليمية للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة على مستوى مصر وأفريقيا.وفيما يتعلق بميثاق المواطن أشارت الدكتورة شريفة شريف إلى أنه يتم إعداده بالشراكة المجتمعية بين القطاعات المختلفة، حيث تكون هناك جلسات عمل واستماع مع ممثلو القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى عقد 4 ورش عمل وباقي ورشتان –عن بعد- لإعداد وصياغة ميثاق المواطن، كما لفتت شريف إلى مدونة السلوك الوظيفي والتي تم فيها اتباع نفس النهج التشاركي في إعدادها وصياغتها.وأبدى الوفد العراقي اهتمامه بمبادرة "سفراء التنمية" التى أطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة لنشر ثقافة التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال من خلال سلسلة من التدريبات للشباب من 18-35 عامًا.واستعرضت شريف خلال اللقاء تقارير وضع مصر في مؤشرات التنافسية والحوكمة والتنمية المستدامة وما حققته مصر من تقدم في عدد من المراكز في تلك المؤشرات.وكان الوفد العراقي قد بدأ جولته بزيارة مبنى مركز البنية المعلوماتية المكانية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.