رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مقتل 19 من قوات الأسد في هجوم لداعش شرقي حماة

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 08:26 م
داعش
داعش
أ ش أ
طباعة

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 19 عنصرًا من قوات النظام في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي حماة.

وأشار المرصد السوري، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الاشتباكات متواصلة على محاور عدة ضمن مثلث "حلب- حماة- الرقة" وباديتي حمص ودير الزور، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها وروسيا من طرف، وعناصر تنظيم "داعش" من طرف آخر، حيث تواصل الأولى عمليات تمشيط المنطقة للحد من هجمات التنظيم، فيما يسعى الأخير لإلحاق الخسائر البشرية والمادية بقوات النظام عبر كمائن واستهدافات.

ولفت المرصد إلى أن حصيلة الخسائر البشرية بصفوف قوات النظام والموالين لها خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 حتى يومنا هذا بلغت 1270 قتيلًا، علاوة على 145 عنصرًا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، مبينا أن الجميع قتلوا في تفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.

وتواصل القوات الموالية لروسيا محاولة تأمين طريق ديرالزور- حمص، وتشارك الطائرات الحربية الروسية في العمليات العسكرية آنفة الذكر بشكل رئيسي، إذ تقوم يوميا بشن عشرات الضربات الجوية.


موضوعات متعلقة

بدء تسجيل أصحاب الأمراض المزمنة من الصغار لتلقى لقاح «كورونا»

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

الصور

image description

إزالة أعمال مخالفة ومعيقة لرؤية البحر بنادي التطبيقيين بالإسكندرية (صور)

image description

مصرع وإصابة 5 في تصادم قطار بونش بأسيوط

image description

محافظ أسيوط يستعرض مشروع تحديث مخططات التجمعات العمرانية بالبدارى

image description

اندلاع حريق في شقة بدمياط الجديدة

image description

تأثيث 12 معملا بكلية الطب في دمياط

الأكثر قراءة

أشرف زكى يكشف تفاصيل الحالة الصحية للفنان يوسف شعبان

القبض على أبطال فيديو إباحى على «اليوتيوب» فى البحيرة

مصرع مساعد سائق قطار وعاملين فى اختراق سيارة مزلقان بأسيوط

السيسى يستجيب لعلاج شاب يعانى من ورم فى الوجه

إنفوجراف

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

image description

دواء جديد لكورونا في ألمانيا.. فما هو؟ (إنفوجراف)

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

عيد الحب 2021.. أجمل صور التهنئة بالفلانتين

آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية الأزهرية 2021

عدد قياسي من سكان هونج كونج ينتقل للعيش في تايوان خلال 2020

مقتل وإصابة 37 شخصا في حادث تصادم بأوغندا

أيام زمان

بالاشتراك مع «الريحانى».. قصة مسرحية لم تتم لأم كلثوم

أسرار استبعاد أسمهان من مسلسل أم كلثوم

حكاية الملك «زومبى» الذى قُطعت رأسه لتخويف العبيد من البرتغال

«وكنتِ جلالًا لمصر».. أم كلثوم فى عيون الشعراء

مقالات الرأي
جلال حمام
هل يسير بايدن على خُطى أوباما؟
صفوت البياضي
وقفة بين ماضٍ وحاضر ومستقبل
أحمد بهاء الدين شعبان
القوة.. ونخبتها «1»
خالد عكاشة
إلى أين ستمضى الميليشيات المدعومة من إيران؟
المزيد

الثقافة

المُفكِّر العراقى رشيد الخيّون: تجارب «الإسلام السياسى» فضحت عيوبه.. وإدارة بايدن لن تُراهن على الإخوان

في ذكراها.. نجيب محفوظ عن أم كلثوم: «نعمة الدنيا»

الأجندة الأسبوعية لمراكز إبداع التنمية الثقافية في فبراير

«28 حرف» لـ أحمد حلمي في طبعة جديدة عن الشروق