مقتل 19 من قوات الأسد في هجوم لداعش شرقي حماة









أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن، مقتل 19 عنصرًا من قوات النظام في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي شرقي حماة.وأشار المرصد السوري، وفقًا لقناة "العربية الحدث" الإخبارية، اليوم الأربعاء، إلى أن الاشتباكات متواصلة على محاور عدة ضمن مثلث "حلب- حماة- الرقة" وباديتي حمص ودير الزور، بين قوات النظام والميليشيات الموالية لها وروسيا من طرف، وعناصر تنظيم "داعش" من طرف آخر، حيث تواصل الأولى عمليات تمشيط المنطقة للحد من هجمات التنظيم، فيما يسعى الأخير لإلحاق الخسائر البشرية والمادية بقوات النظام عبر كمائن واستهدافات.ولفت المرصد إلى أن حصيلة الخسائر البشرية بصفوف قوات النظام والموالين لها خلال الفترة الممتدة من 24 مارس 2019 حتى يومنا هذا بلغت 1270 قتيلًا، علاوة على 145 عنصرًا من الميليشيات الموالية لإيران من جنسيات غير سورية، مبينا أن الجميع قتلوا في تفجيرات وكمائن لتنظيم "داعش" غرب الفرات وبادية دير الزور والرقة وحمص والسويداء.وتواصل القوات الموالية لروسيا محاولة تأمين طريق ديرالزور- حمص، وتشارك الطائرات الحربية الروسية في العمليات العسكرية آنفة الذكر بشكل رئيسي، إذ تقوم يوميا بشن عشرات الضربات الجوية.