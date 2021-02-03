اتفاق جزائري رواندي على تعزيز التعاون في مجال الطاقة

استقبل وزير الطاقة الجزائري، عبد المجيد عطار، اليوم الأربعاء، سفير جمهورية روندا ألفريد جاكوبا كاليسا بطلب منه، حيث تطرق الطرفان إلى العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين خاصة في إطار الاتحاد الإفريقي.وبحسب بيان لوزارة الطاقة، فقد عبر السفير عن اهتمام بلاده الكبير بالتعاون مع الجزائر خاصة في قطاع الطاقة، والاستفادة من الخبرة الجزائرية.وأكد الجانب الجزائري، أن بلاده ستقوم عبر مؤسساتها الوطنية بدراسات تقنية عاجلة لتحديد الفرص والمجالات والآفاق المتاحة لتجسيد هذا التعاون، كما سيتم دراسة إقامة استثمارات مشتركة مربحة للطرفين، خاصة وأن الجزائر تملك خبرة واسعة في مجال الطاقة كالغاز والكهرباء.وأضاف البيان أنه تم الاتفاق على بعث ديناميكية وحيوية أكبر وبشكل سريع وفعال بين البلدين في ميدان الطاقة، من خلال المباشرة في إعداد مذكرة تفاهم وتعاون بين الجزائر ورواندا في هذا المجال.