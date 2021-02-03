إيران ترفض تعديل الاتفاق النووي أو ضم أطراف أخرى

جددت إيران رفضها لتعديل الاتفاق النووي المبرم في 2015 أو ضم أطراف أخرى إليه.وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده ستتابع طريقها سواء عادت أطراف الاتفاق النووي إلى الالتزام به أم لم تعد.وأكد روحاني في خطاب متلفز اليوم الأربعاء: أن «الاتفاق النووي ينبغي أن يبقى كما هو، وعودة الجميع إلى التزاماتهم، فأهلا وسهلا، وإن لم يعودوا نقول لهم أيضًا أهلًا وسهلًا».وأشار الرئيس الإيراني إلى أن طهران تتحرك على أساس أن الاتفاق النووي مفيد للعالم وللأمن والسلام والعلاقات الدولية، وأنها لم تنتهك القرار 2231 كي تعود عن ذلك، ولم تغادر الاتفاق النووي لتعود إليه، مضيفا أن الأمريكيين عليهم أن يعلموا أنهم هم من انتهكوا القرار 2231 وعليهم تنفيذ التزاماتهم.