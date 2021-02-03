سحلوها في الشارع.. توقيع الكشف الطبي على سيدة اتهمت جيرانها بضربها

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم الأربعاء، توقيع الكشف الطبي على ربة منزل اتهمت عاطلًا وزوجته بالتعدي عليها بالضرب وسحلها أمام المارة وسط الشارع؛ بسبب خلافات جيرة، ومحاولة طردها من منزلها.يذكر أن رئيس مباحث قسم شرطة الهرم تلقي بلاغًا من "جيهان. ع" ربة منزل؛ مقيمة بأحد العقارات بمنطقة شارع العطور الطالبية البحرية فيصل بدائرة القسم؛ تؤكد قيام كل من "أ. ف.ب" وزوجته"ر. ا. م" بالاستعانة بعدد من أهاليهم والتشاجر معها والتعدي عليها بالسب والضرب وسحلها أمام المارة وسط الشارع، وتهديدها بالاغتصاب وهتك العرض.وذلك بسبب رغبة المتهمين في تهجيرها ونجلها من الشقة محل سكنهما؛ الأمر الذي نتج عنه إصابتها بكدمات في الساقين والوجه وتورم أسفل الرقبة وإصابات في الضلوع وفقًا لتقرير المستشفى.وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف تفاصيل وملابسات الواقعة وضبط الجناة ومواجهتهما بما جاء على لسان المبلغة؛ وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.