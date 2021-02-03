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الأربعاء 03 فبراير 2021 الموافق 21 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 ألف إصابة جديدة و110 وفيات بكورونا فى الهند

الأربعاء 03/فبراير/2021 - 09:01 ص
جريدة الدستور
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سجلت الهند 11 ألفا و39 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى عشرة ملايين و777 ألفًا و284 شخصًا.

وذكرت وزارة الصحة الهندية وفق ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إنديا"، اليوم الأربعاء، أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 110 وفيات جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 154 ألفًا و496 شخصًا.

ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 160 ألفًا و57 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى عشرة ملايين و462 ألفًا و631 شخصًا بعدما تماثل 14 ألفًا و225 حالة للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية.

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