خطوات تسجيل رقم التليفون في بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر
الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:04 م
الدستورطباعة
يبحث المواطنون عن خطوات تسجيل رقم التليفون في بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر، ويعد هذا إحدى طرق الدعم التي تقدمها وزارة التموين المصرية إلى المواطنين لمساعدتهم في التغلب على ظروف المعيشة للمواطنين الذين تنطبق عليهم شروط إضافة المواليد.
ومن المتوقع إغلاق باب اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في منتصف شهر فبراير الحالي، وقد تم الإعلان عن موقعي دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية، وقد تم التسجيل إلكترونيًا لعدم التكدس في مكاتب التموين للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا بينهم.
2 - صورة شهادة الميلاد كمبيوتر لأطفال المراد تسجيلهم.
2 - صور من البطاقة الشخصية لكل من يستفيد ومسجل في بطاقة التموين.
4 - فاتورة كهرباء حديثة.
5 - صورة شخصية جديدة لصاحب بطاقة التموين.
6 - رقم تليفون محمول لصاحب البطاقة أو رب الأسرة.
7 - خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
8 - يجب الدخول إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.
9 - الضغط على الخدمات التموينية.
10 - الضغط علي ضم أسرتي.
11 - إدخال رقم البطاقة التموينية (أسم مالك البطاقة رباعيًا - الرقم القومي الخاص به- أختيار المحافظة - المنطقة التابع لها بالإضافة إلى رقم الهاتف).
12 - تسجيل جميع بيانات المواليد الجدد المراد إضافتهم.
13 - الضغط على حفظ.
14 - عند مراجعة البيانات إذا كنت ضمن المواطنين الذي سيتم إضافة المواليد على البطاقة الخاصة بهم سيتم التواصل مع صاحب البطاقة لإحضار جميع البيانات المطلوبة والذهاب إلى أقرب مكتب تمويني لتسجيلهم واستخراج البطاقة الجديدة.
2 - كتابة رقم التليفون الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.
3 - يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.
4 - الضغط على كلمة "سجل موبايلك".
5 - إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.
6 - كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.
خطوات تسجيل رقم التليفون في بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصروننشر لكم هنا في الدستور خطوات تسجيل رقم التليفون في بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر بعد اعلان وزارة التموين المصرية أنه يمكن إضافة المواليد على بطاقات التموين منذ بداية شهر يناير حتى صدور إشعار آخر.
ومن المتوقع إغلاق باب اضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين في منتصف شهر فبراير الحالي، وقد تم الإعلان عن موقعي دعم مصر وموقع بوابة مصر الرقمية، وقد تم التسجيل إلكترونيًا لعدم التكدس في مكاتب التموين للحفاظ على المواطنين من انتشار فيروس كورونا بينهم.
شروط اضافة المواليد الجدد لشهر فبراير20211 - صورة بطاقة الشخصية لصاحب البطاقة التموين.
2 - صورة شهادة الميلاد كمبيوتر لأطفال المراد تسجيلهم.
2 - صور من البطاقة الشخصية لكل من يستفيد ومسجل في بطاقة التموين.
4 - فاتورة كهرباء حديثة.
5 - صورة شخصية جديدة لصاحب بطاقة التموين.
6 - رقم تليفون محمول لصاحب البطاقة أو رب الأسرة.
7 - خطوات اضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين
8 - يجب الدخول إلى موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية.
9 - الضغط على الخدمات التموينية.
10 - الضغط علي ضم أسرتي.
11 - إدخال رقم البطاقة التموينية (أسم مالك البطاقة رباعيًا - الرقم القومي الخاص به- أختيار المحافظة - المنطقة التابع لها بالإضافة إلى رقم الهاتف).
12 - تسجيل جميع بيانات المواليد الجدد المراد إضافتهم.
13 - الضغط على حفظ.
14 - عند مراجعة البيانات إذا كنت ضمن المواطنين الذي سيتم إضافة المواليد على البطاقة الخاصة بهم سيتم التواصل مع صاحب البطاقة لإحضار جميع البيانات المطلوبة والذهاب إلى أقرب مكتب تمويني لتسجيلهم واستخراج البطاقة الجديدة.
خطوات تسجيل رقم التليفون في بيانات بطاقة التموين عبر موقع دعم مصر1 - يدخل صاحب بطاقة التموين على موقع دعم مصر (من هنا).
2 - كتابة رقم التليفون الخاص به أو تصحيح رقم المحمول في حال تغيير الرقم الذى سبق تسجيله.
3 - يدخل صاحب البطاقة على الموقع وذلك لمن يظهر عبارة "برجاء تسجيل رقم الموبايل" على بون صرف الخبز أو السلع التموينية المدعمة.
4 - الضغط على كلمة "سجل موبايلك".
5 - إدخال الرقم القومى، ورقم البطاقة التموينية، للدخول على الموقع.
6 - كتابة رقم التليفون المحمول، والضغط على كلمة حفظ رقم المحمول.