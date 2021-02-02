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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 10:47 م
لؤلؤ
لؤلؤ
نعمات مدحت
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مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc، تستمر عمليات البحث حول معرفة مواعيد ملسلسل لؤلؤ عبر القنوات الناقة خلال هذه الفترة من جانب الجمهور، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل منذ انطلاقه يوم 27 ديسمبر الماضي 2020، بالبحث عنه عبر محركات البحث الشعيرة على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية.

ويعرض المسلسل على ثلاث قنوات نظرا للإقبال الشديد على متابعته من قبل المشاهدين، فقد وجد تفاعل كبيرا، وحظى بنسبة مشاهدة عالية خلال الفترة الماضية.

ويشار إلى أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقاطع فيديو مصورة لبعض حلقات المسلسل، وأحدثت تفاعلا كبيرًا من جانبهم، مشدين بالعمل، وبالأزياء التي تختارها مي عمر خلال حلقات المسلسل، وأنها نجحت بتفوق في القيام بدور البطولة المطلقة.

مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc

يعرض مسلسل لؤلؤ التي تقوم ببطولته الفنانة مى عمر، والفنان أحمد زاهر، على قناة  mbc العراق، الساعة الرابعة عصرَا، حيث يعاد مرتين على مدار اليوم، فقد يبث  في الإعادة، الساعة الثالثة صباحًا، و في تمام الثامنة صباحا.

قصة مسلسل لؤلؤ

تدور أحداث القصة حول فتاة كانت تعيش حياتها في الملجأ نظرا للظروف المادية التي كانت تمر بها أسرتها، حيث كان والدها عاطل، بينما كانت تقوم والداتها بالمصاريف على المنزل، ولكن تسبب والدها في دخولها السجن وأكلمت حياتها في الملجأ، ثم خرجت منه، وبدأت تعمل في المجالات الحرة إلا أن تم اكتشاف موهبتها في إحدى الأماكن الخاصة بالسهر، وأكلمت مسيرتها الفنية حيث كانت تعشق الغناء منذ طفولتها.

وصلت لؤلؤ لأهم مطربة في الوطن العربي، بمساعدة رجل أعمال أحبها ووفر لها جميع الإماكنيات التي تحتاج إليها، وأثناء المسلسل يدور خلافات بينهما بعد الزواج، وتتعد أوجه العداوت حولها من صديقتها والمطربة المنافسة لها، ومن زوجة رجل الأعمال السابقة، والجميع يتوحد للقضاء على حياتها، لأنهم يريدون الحصول على أموالها وأموال رجل الأعمال، فقد يشارك والدها في قتلها، وتظهر ألغاو كثيرة داخل الحلقات.

أبطال مسلسل لؤلؤ


بعد معرفة مواعيد عرض مسلسل لؤلؤ على قناة mbc، ويشارك نخبة كبيرة من أشهر الفنانين في العمل الفني لؤلؤ من بطولة، الفنانة مي عمر، الفنان أحمد زاهر، الفنانة نيرمين الفقي، سلوى عثمان، إدوار، هدير عبدالناصري.

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