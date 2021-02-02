حبس عاطل ضبط بنصف كيلو حشيش و260 قرص مخدر بالزيتون

أمرت نيابة الزيتون الجزئية، اليوم الثلاثاء، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته كمية من المواد المخدرة والأسلحة البيضاء بمنطقة الزيتون.وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم "م. م"، عاطل، عثر بحوزته على "500 جم من مخدر الحشيش، 260 قرص ترامادول، 4 أسلحة بيضاء"، بهدف ترويجها والكسب غير المشروع منها.كانت بداية الواقعة، عندما تلقى قسم شرطة الزيتون إخطارًا بالقبض على "م.م "عاطل، وبحيازته كمية من المواد المخدرة وأسلحة بيضاء وبسؤاله أقر بامتلاكه بالمضبوطات وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.