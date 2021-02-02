تدريبات للتمريض وفنيي الصيانة بمستشفى «رأس الحكمة» بمطروح

قام فريق الجودة بمستشفي رأس الحكمة، اليوم الثلاثاء، بتدريب أعضاء هيئة التمريض وفنيين الصيانة علي سياسة حقوق وواحبات المريض وذلك بعد إجراء اختبار قبلي لتقييم مدى وجود المعلومة لدى المتلقيين وتحديد الاحتياجات.جاء ذلك في إطار اهتمام مديرية الصحة بمطروح برفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية وتحت رعاية الدكتور أحمد البلتاجي وكيل وزارة الصحة ومتابعة الدكتور محمد علي وكيل المديرية وإشراف الدكتورة ليلي صلاح مدير إدارة الجودة بالمديرية.