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الثلاثاء 02 فبراير 2021 الموافق 20 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

رابط موقع وزارة القوى العاملة ٢٠٢١.. وأبرز الخدمات التي يقدمها للمواطنين

الثلاثاء 02/فبراير/2021 - 11:01 ص
القوى العاملة
القوى العاملة
شيماء حسين
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يدير الكثير من المواطنين محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة رابط موقع وزارة القوى العاملة ٢٠٢١ للاستعلام عن المنحة الرئاسية للعمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 لأكثر الفئات تضررا من جراء انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والذي تسبب في إغلاق الكثير من النشاطات التجارية لتفادي العدوى، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الاستعلام الإلكتروني عن المنحة الرئاسية والفئات المستحقة لها.

رابط موقع وزارة القوى العاملة ٢٠٢١

أتاحت وزارة القوى العاملة والهجرة موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين وعلى رأسهم الاستعلام عن منحة الـ 500 جنيه التى تعطيها الوزارة بالاشتراك مع الحكومة المصرية للفئات العمالة غير المنتظمة الذين تم تسريحهم من أعمالهم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وحصد أرواح الكثيرين ولم يكتشف له العلماء لقاح مؤكد فاعليته حتى الآن.

خدمات وزارة القوى العاملة الالكترونية 2021

تقديم وزارة عدة خدمات إلكترونية للمواطنين أبرزها إصدار نشرة التشغيل القومية للإعلان عن فرص العمل بالوزارات والهيئات الحكومية وتسجيل بيانات الراغبين ممن انهون دراستهم في الحصول على الوظائف الشاغرة المعلن عنها وتسجيل بيانات الراغبين في السفر إلى الخارج وعناوين شركات تسفير العمالة إلى الخارج وإصدار نشرة بحقوق وواجبات العمالة في الخارج كما تنشر الوزارة عبر موقعها الرسمي دليل بأسماء الشركات المعتمدة التسفير العمالة المصرية إلى الخارج وذلك ضمن خطة الحكومة بتقديم الخدمات الإلكترونية للمواطنين.

الخط الساخن لوزارة القوى العاملة والهجرة 2021

بالإضافة إلى رابط موقع وزارة القوى العاملة ٢٠٢١ وفرت الوزارة خطا ساخنا على الرقم 19468 للرد على استفسارات المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف الشاغرة المعلن عنها عبر الموقع الالكتروني حيث يتم الرد الآلي عليه عقب إدخال البيانات المطلوبة والإجابة عن كافة الاستفسارات لدى المواطنين خاصة في ظل انتشار الوباء العالمي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي يعمل على إضعاف المناعة بالجسم ويتسبب في الوفاة الفورية عقب القضاء على الأجهزة الحيوية في الجسم.

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