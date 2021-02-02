بعد احتجاجهم.. اعتقال 60 طالبا بجامعة بوغازيتشي التركية (فيديو)

ودخلت مساء أمس الاثنين، عربات ضخمة تابعة لوزارة الداخلية، تحوي بداخلها مئات الشرطيين، وعشرات الحواجز الأمنية، لحرم الجامعة، للاستعداد لمهاجمة أي تحركات طلابية.





اعتقلت الشرطة التركية، اليوم الثلاثاء، أكثر من 60 طالبًا بجامعة بوغازيتشي، وذلك استمرارًا لاحتجاجاتهم داخل حرم الجامعة بمدينة إسطنبول، بسبب تعيين عضو حزب العدالة والتنمية، مليح بولو، وصيًا على الجامعة.وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو يُظهر اعتقال رجال الشرطة التركية للعديد من الطلاب الأتراك أثناء احتجاجهم على تعيين بولو وصيًا على الجامعة.ويبين الفيديو اقتحام قوات الشرطة التركية، منذ قليل، حرم جامعة بوغازيتشي، للسيطرة على احتجاجات طلاب الجامعة.