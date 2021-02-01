في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت

يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة شهيرة التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية وأثرت بها المكتبة الفنية وهى التي كان لها دور كبير في الوقوف بجانب زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت عن عالمنا العام الماضي.قصة حب جمعت بين الاثنين على مدار سنوات، وعلى الرغم من رحيل محمود ياسين، لكنه لازال باق في قلوب كل محبيه، خاصة قلب شهيرة.بدأت قصة الحب بين محمود وشهيرة في فترة كان فيها ياسين بطلًا في المسرح القومي وله رصيد واحد في السينما المصرية وهو فيلمه أمام شادية وأخذ دور البطولة في فيلم "صور ممنوعة" وأبلغوه أن فنانة شابة ستقف أمامه في العمل، وكان هذا أول لقاء.دخلت شهيرة اللوكيشن لم تنتبه لأحد سوى المخرج، لأنها كانت وقتها في حالة من الحداد على والدها الذي توفى قبل خمسة أشهر فقط، وحينما أدرك محمود ياسين هذا منحها العذر، لكن شرارة الحب كانت قوية بينهما ووصلت إلى أعلى درجة خلال تصوير فيلم "الخيط الرفيع" وبمجرد أن كانت فاتن حمامة في إجازة وقبل نهاية تصوير الفيلم عقد حفل الزفاف على الحبيبين.كانت الغيرة بالطبع لها مكان داخل علاقتهما، لكن محمود ياسين كان بحكمته يتحكم في درجتها لكي يحافظ على المنزل من الانهيار، وبالفعل كان يبث الثقة بالنفس في قلب شهيرة ودائمًا ما يقول لها: "ضفرها برقبة أي ست" بالنسبة له.