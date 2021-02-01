رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت

الإثنين 01/فبراير/2021 - 03:46 م
شهيرة ومحمود ياسين
شهيرة ومحمود ياسين
شيماء دهب
طباعة
يوافق اليوم عيد ميلاد الفنانة شهيرة التي قدمت العديد من الأعمال السينمائية وأثرت بها المكتبة الفنية وهى التي كان لها دور كبير في الوقوف بجانب زوجها الفنان الراحل محمود ياسين الذي غيبه الموت عن عالمنا العام الماضي.

قصة حب جمعت بين الاثنين على مدار سنوات، وعلى الرغم من رحيل محمود ياسين، لكنه لازال باق في قلوب كل محبيه، خاصة قلب شهيرة.

بدأت قصة الحب بين محمود وشهيرة في فترة كان فيها ياسين بطلًا في المسرح القومي وله رصيد واحد في السينما المصرية وهو فيلمه أمام شادية وأخذ دور البطولة في فيلم "صور ممنوعة" وأبلغوه أن فنانة شابة ستقف أمامه في العمل، وكان هذا أول لقاء.

دخلت شهيرة اللوكيشن لم تنتبه لأحد سوى المخرج، لأنها كانت وقتها في حالة من الحداد على والدها الذي توفى قبل خمسة أشهر فقط، وحينما أدرك محمود ياسين هذا منحها العذر، لكن شرارة الحب كانت قوية بينهما ووصلت إلى أعلى درجة خلال تصوير فيلم "الخيط الرفيع" وبمجرد أن كانت فاتن حمامة في إجازة وقبل نهاية تصوير الفيلم عقد حفل الزفاف على الحبيبين.

كانت الغيرة بالطبع لها مكان داخل علاقتهما، لكن محمود ياسين كان بحكمته يتحكم في درجتها لكي يحافظ على المنزل من الانهيار، وبالفعل كان يبث الثقة بالنفس في قلب شهيرة ودائمًا ما يقول لها: "ضفرها برقبة أي ست" بالنسبة له.
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت
في عيد ميلادها.. شهيرة ومحمود ياسين قصة حب لا تموت

موضوعات متعلقة

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

قرار جديد من النيابة فى واقعة محاولة اغتصاب فنانة بـ6 أكتوبر

كواليس حصرية.. «مكى» نجم بدرجة مساعد مخرج فى «الاختيار 2»

وزير الدفاع يلتقي رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى لبحث التعاون المشترك

الصور

image description

8 ملايين جنيه لشبكة صرف الدعايم بدمياط

image description

محافظ دمياط تتابع إنشاء مجزر آلي ومحجر بيطري

image description

بروتوكول تعاون في اللغة العربية بين جامعة دمياط والأوقاف

image description

السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الثروة الحيوانية

image description

استكمال المرحلة 1 من مشروع تبطين الترع بأسيوط بتكلفة 600 مليون جنيه

الأكثر قراءة

مصرع شاب تعرض لإطلاق نار في الرأس بمطروح

الإفراج عن حنين حسام تنفيذا لقرار إخلاء سبيلها

النائب العام يأمر بإحالة «السفاح قذافي» للمحاكمة الجنائية

استقالة عقيلة صالح من رئاسة البرلمان الليبي

إنفوجراف

image description

عرب ومسلمون فى إدارة بايدن (إنفوجراف)

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

ضبط تردد قنوات beIN Sports لمشاهدة مباريات الأهلي في مونديال الأندية

الأمير هاري يحصل على تعويضات من «مايل أون صنداي» بسبب اتهامه بتجاهل الجيش

تنتهي يوم 9.. جدول مواعيد قبض معاشات شهر فبراير 2021 بالتفصيل

حظر صيد وبيع الجمبري في البحرين لمدة 6 أشهر

أيام زمان

رثاها بأغنيات.. حكاية آخر مكالمة بين فريد الأطرش وأسمهان

«قليلة الأدب».. حكاية الرواية التي اتهمت الملكة ناريمان بسببها

سجن في إحداها.. معارك الأديب الكبير يوسف إدريس

هذه الفنانة رفضت.. حكاية شروط لبنى عبدالعزيز التي فرضتها على الفنانين

مقالات الرأي
ماجد حبته
الإخوان يفضلونه طرطورًا
لواء.حمدى البطران
ثقافتنا اليوم
القس. رفعت فكرى
نصائح غالية
مؤمن المحمدي
أُوسة هو الكينج
المزيد

الثقافة

عبد الموجود يتعاقد على مجموعته الجديدة مع المصرية اللبنانية

في ذكراه.. لماذا أطلق على زكي نجيب محمود لقب «فيلسوف الأدباء»؟

الليلة.. التشكيلي الفلسطيني محمد جحا بضيافة منصة الفن

«هي» معرض جماعي بجاليري مشربية