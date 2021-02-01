غدًا.. فصل الكهرباء عن مناطق متفرقة بالغردقة

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربى، غدا الثلاثاء، عن عدة مناطق متفرقة بمدينة الغردقة لصيانة المحولات الدورية المتبعة من قبل إدارة الصيانة، التابعة لقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر.وأوضح مركز عمليات البحر الأحمر، فى بيان له، عن أنه سيتم فصل التيار عن تقسيم الإنتر 1، والهمبرا 1، وهاواي وجراند بلازا، وذلك غدا الثلاثاء، بداية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.وكشف مصدر بقطاع شبكات كهرباء البحر الأحمر عن أنه عادة ما يتم فصل التيار الكهربائى لعمل الصيانة الدورية لمحولات الكهرباء ونقل الأحمال، والتى تجرى بشكل دورى كإجراء احترازى لعدم فصل التيار الكهربائى بطريقة مفاجئة، أو عمل مناورة طوارئ، حيث تقوم فرق من الصيانة بأعمال الصيانة الدائمة للمحولات، وإخطار مركز العمليات بشكل دورى لإصدار بيانات بالمناطق التى سيجرى فصل التيار عنها.