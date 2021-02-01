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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة أسيوط توافق على 10 منح دراسية لطلاب الدول النامية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 12:37 م
الدكتور شحاتة غريب
الدكتور شحاتة غريب
أسيوط_محمد أبوشادي:
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أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن موافقة مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر يناير بتقديم 10 منح دراسية مجانية لطلاب المرحلة الجامعية بالدول النامية، وهو ما يأتي انطلاقًا من المسئولية العلمية لجامعة أسيوط  ورياديتها كواحدة من أعرق وأكبر الجامعات الإفريقية والعربية.

ومن جانبه أوضح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن موافقة مجلس الجامعة جاءت بناء على المذكرة المقدمة من مجلس شئون التعليم والطلاب والتى تضمنت طرح 10 منح دراسية مجانية من الجامعة في مجالات الهندسة، والحاسبات والطب والقانون والزراعة والاقتصاد والمحاسبة وإدارة الأعمال والعلوم واللغة العربية وذلك للطلاب المنتسبين لمختلف الدول النامية. 

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