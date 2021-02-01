سقوط عصابتين للاتجار في مخدر الشابو بسوهاج

تمكن ضباط البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، اليوم الإثنين، من ضبط مسجلين خطر يتاجران في المواد المخدرة.وتم ضبط (كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الهيروين، كمية من سائل لمادة مخدرة تستخدم في تصنيع مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، وبندقية آلية والخزينة الخاصة بها وطلقتين لذات العيار، ميزان حساس، سلاح أبيض، أرجيلة لتعاطى مخدر الحشيش، 6 هواتف محمولة، كمية من المشغولات الفضية وساعات يد، متحصلات المتعاطين نظير بيع المواد المخدرة لهم، مبلغ مالى).بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار.كما تم ضبط (كمية من مخدر الشابو، كمية من مخدر الحشيش، بندقية آلية، خزينه وطلقات لذات العيار، سيارة ملاكي، ميزان حساس، 3 هواتف محمول)، بحوزة شخصين آخرين، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.