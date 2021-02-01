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الإثنين 01 فبراير 2021 الموافق 19 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 1-2-2021 فى البنوك المصرية

الإثنين 01/فبراير/2021 - 04:53 ص
الدينار الكويتى
الدينار الكويتى
هبه محمد
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يوميًا يبحث المواطنين والمستثمرين على محركات الإنترنت «جوجل»، ومواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عن سعر الدينار الكويتي، لذلك يقدم لكم «الدستور» كافة التفاصيل والأسعار التي تخص سعر الدينار الكويتي، اليوم الإثنين 1-2-2021 في البنوك المصرية، حيث شهدت أسعار العملات تأثرًا كبيرًا بسبب العديد من الأزمات التي ضربت البورصات العالمية والبورصات الخليجية.

ومن ضمن العملات التي تأثرت في الفترة الأخيرة كالتالي ( الدولار - اليورو - الدينار )، وكانت من ضمن الأسباب التي تسببت في أنهيار العملات والبورصات هي أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد.

وتسببت أزمة عدوى وباء فيروس كورونا المستجد، في إنهيار العملات، وغير ذلك، وإنهيار البورصات العالمية والبورصات الخليجية، ومن ضمن الأسباب التي تسببت في تأخر الحالة الاقتصادية عالميًا، أعمال العنف والمشاجرة التي حدث مؤخرًا في الكونجرس الأمريكي، وذلك في لحظة خسارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أمام الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.


تابع معانا.. سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 1-2-2021 في البنوك المصرية

1 - وسجل سعر الدينار في البنك المركزي المصري حوالي ما يقرب 51.72 جنيه للشراء، أما فيما يخص البيع فبلغ سعره 52.18 جنيه.

2 - وشهد سعر العملة الكويتية في البنك الأهلي المصري حوالي ما يقرب 48.93 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 52.09 جنيه.

3 - وبلغ سعر العملة الكويتية في بنك قناة السويس حوالي ما يقرب 51.76 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 52.09 جنيه.

4 - وسجل سعر الدينار في بنك مصر حوالي ما يقرب 48.93 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 52.07 جنيه.

5 - وشهد سعر العملة الكويتية في البنك التجاري الدولي cib، حوالي ما يقرب 48.93 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 52.07 جنيه.

6 - أما في بنك الإسكندرية، سجل سعر الدينار الكويتي حوالي ما يقرب 49.03 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 52.08 جنيه.

7 - وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، فبلغ سعر الدينار الكويتي حوالي ما يقرب 48.51 جنيه للشراء، ويبلغ سعر البيع 51.94 جنيه.

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