عقب محاولة اغتياله.. أنصار الرئيس التونسي ينظمون وقفة لدعمه

نظم ال‏عشرات من أنصار رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية قرب مقر سكنه الخاص بمنطقة المنيهلة من ولاية أريانة.وعبر المتظاهرون عن تضامنهم مع قيس سعيد إزاء ما وصفوه بمحاولات التشويه والاستهداف، إثر حادثة الطرد المشبوه الذي وجّه إلى القصر الرئاسي؛ لمحاولة تسميمه وفق وكالة تونس أفريقيا للأنباء.ورفع المشاركون بالوقفة، لافتات مكتوب عليها "لكم الشرعية ولنا المشروعية" و"السلطة للشعب" و"قيس سعيد اختار طريق الله والأمانة والشعب والوطن".يذكر أن الرئيس التونسي تعرض الأسبوع الماضي لمحاولة اغتيال عبر بريد مسمم بمادة الريسين.