لأول مرة منذ كورونا.. خامنئي خارج «الحجر الصحي»

أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأحد، عن خروج المرشد الإيراني الأعلى في إيران علي خامنئي للمرة الأولى من الحجر المنزلي الذي كان يلتزم به منذ بدأ تفشي وباء كورونا في إيران، وزار مرقد الخميني.وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الإيرانية، المرشد الإيراني يزور مرقد الإمام الخميني ومقبرة الشهداء جنوب غربي طهران، بمناسبة "الذكرى 43 لعودة الإمام الخميني من المنفى والتي مهدت لانتصار الثورة الإسلامية في إيران".وتعد هذه المرة العلنية الأولى، التي يخرج فيها خامنئي من حجره المنزلي بسبب الجائحة.