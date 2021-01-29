«المسماري»: قوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة أجنبية للأجواء الليبية

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وحدات الإنذار والاستطلاع المبكر لقوات الدفاع الجوي رصدت انتهاك طائرة دون طيار أجنبية المجال الجوي.وأضاف المسماري أن الانتهاك تم مقابل منطقة هراوة شرق مدينة سرت، صباح أمس الخميس.وأشار المسماري إلى أن "ذلك يعد عملا معاديا ويتعارض مع بيان القيادة العامة الذي شددت فيه على ضرورة احترام المجال الجوي الليبي وعدم الدخول إليه إلا بعد التنسيق مع جهات الاختصاص المعنية بهذا الشأن".